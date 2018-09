Rieti, auto si ribalta, uomo ferito

RIETI - Auto slitta e si ribalta, uomo al de Lellis. L'incidente stradale è successo questa mattina incidente in via Chiesa Nuova. Per cause in corso di accertamento un uomo ha perso il controllo dell’auto che finendo sull’erba a bordo strada ha slittato per poi ribaltarsi.



Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118, che ha trasportato il ferito al de Lellis.

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:26



