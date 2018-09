RIETI - Tamponamento a tre in via Tancia all'altezza del bivio per il Macelletto. Un improvviso rallentamento ha creato un tamponamento a catena fra tre autoveicoli che procedendo comunque a velocità moderata non sono entrati violentemente in collisione.

Sul posto polizia stradale, due ambulanze del 118, vigili del fuoco e polizia municipale. Nessuna particolare conseguenza per gli occupanti dei mezzi due dei quali, una donna e un uomo, sono stati trasportati al pronto soccorso del nosocomio reatino. © RIPRODUZIONE RISERVATA