RIETI - Scontro frontale a Stimigliano Scalo. Due giovani feriti e trasportati nella struttura di Magliano Sabina. Ancora da accertare la dinamica del sinistro che ha coinvolto tre giovani e due autovetture, una Smart e un'Alfa Romeo a bordo delle quali viaggiavano. L'impatto è avvenuto all'incrocio stradale del bivio per l'A1 Ponzano-Soratte. Il conducente della Smart - un 42enne sabino - è dovuto ricorrere alle cure mediche così come la ragazza, rimasta lievemente ferita, che viaggiava a bordo dell'Alfa guidata da un 28enne. Sul posto un equipaggio del 118, i carabinieri del locale comando stazione che hanno effettuato i rilevi e una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto. La strada, per consentire la rimozione dei mezzi, è stata chiusa e il traffico veicolare deviato. © RIPRODUZIONE RISERVATA