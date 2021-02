Tamponamento a catena lungo la Salaria, coinvolto bus Cotral con studenti, due feriti su un'auto

RIETI - Triplo tamponamento lungo la Salaria per Roma all'altezza di Ornaro intorno alle 7. Coinvolti un bus Cotral, una Peugeot e un furgone commerciale. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e un'unità mobile del 118. Due le persone rimaste lievemente ferite. Da accertare la dinamica della carambola sulla quale hanno effettuato accertamenti e rilievi gli uomini della polstrada. Sul pullman Cotral che procedeva in direzione Rieti proveniente dalla Sabina viaggiavano diversi studenti, rimasti tutti fortunatamente illesi dopo l'impatto. La Consolare è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.



