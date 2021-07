Rieti, incidente stradale in Sabina: giovane in eliambulanza a Roma

Martedì 6 Luglio 2021, 16:18

RIETI - Sono in corso in questo momento le operazioni di soccorso per un gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la via Mirtense tra Passo Corese e Poggio Mirteto Scalo.

Tra le persone coinvolte risulterebbero gravissime le condizioni di un giovane che dopo essere stato soccorso sul posto dal personale medico-sanitario del 118 è stato trasportato a bordo di un elicottero presso il policlinico Gemelli di Roma a causa della gravità delle lesioni e dei traumi riportati. Al momento non sono ancora note le dinamiche del sinistro e dei veicoli coinvolti. Sul posto anche carabinieri della locale stazione e una squadra di soccorso dei vigili del fuoco.