RIETI - Pioggia incessante nel pomeriggio nel Reatino, due incidenti in pochi minuti.



Il primo è avvenuto sulla Farense, a Toffia. Un'auto si è ribaltata, ferito il conducente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118. Secondo incidente, pochi minuti dopo, tra Osteria Nuova e Frasso: in questo caso, scontro tra due auto, due persone ferite. anche in questo caso sul posto vigili del fuoco e 118.



© RIPRODUZIONE RISERVATA