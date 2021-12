Schianto all'alba contro un muretto: giovani lievemente feriti

RIETI - Schianto all'alba di questa mattina lungo la via Farense nel territorio del Comune di Poggio Nativo. Non sono ancora note le cause dei sinistro che, da quanto appreso, ha visto il coinvolgimento di un solo veicolo con a bordo alcuni giovani sabini che non hanno fortunatamente riportato gravi conseguenze.

Una fatale distrazione o l'asfalto sdrucciolevole per via dell'umidità e della pioggia le probabili cause del sinistro. Il veicolo, una volta sbandato, si è diretto contro il muretto perimetrale di una privata abitazione cinturato da rete metallica abbattuta dall'auto che ha poi arrestato la sua corsa. Sul posto hanno effettuato i rilievi metrici e fotografici i carabinieri del comando stazione locale per risalire alla dinamica incidentale.