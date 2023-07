Rieti, tamponamento a catena nella notte: tre feriti lievi

Domenica 16 Luglio 2023, 11:20







RIETI - Triplo schianto nella notte in via Vagliano a Rieti. Tre i mezzi coinvolti in una tripla carambola avvenuta circa dopo la mezzanotte. Saranno i carabinieri a determinare la causa del sinistro che, almeno in apparenza, sembrerebbe trattarsi di un triplo tamponamento a catena. Sul posto soccorritori e forze dell'ordine. Tra le persone rimaste ferite, tutte senza gravi conseguenze ma che hanno necessitato del trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso del nosocomio reatino, anche due minorenni.