Rieti, auto si capovolge con 4 giovani a bordo alla rotatoria di Fonte Cottorella

RIETI - Incidente nella notte nel tratto urbano della Salaria per Roma all'altezza della rotatoria per Fonte Cottorella. Un'auto con quattro giovani a bordo si è capovolta. Ferite e lesioni più serie per uno di loro.

Poco dopo le 3 del mattino lo schianto contro la recinzione plastificata posta a protezione e segnalazione del cantiere presente. In fase di indagine la causa del sinistro che ha visto il conducente perdere il controllo della guida urtando una piccola massicciata con il veicolo che si è poi capovolto. Sul posto 118, forze dell'ordine e vigili del fuoco.