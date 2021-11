Rieti, incidente fra tre auto: due persone lievemente ferite

RIETI - Incidente stradale in viale Maraini con tre autovetture coinvolte. Due - da quanto appreso - le persone rimaste lievemente ferite tra cui un pedone. Si è temuto il peggio nel pomeriggio di oggi in viale Maraini all'altezza dell'incrocio con via Picerli quando il suono di brusche frenate, il rumore della collisione e il pedone finito a terra hanno richiamato l'attenzione di passanti e avventori.

Tutta da chiarire la dinamica della sequenza che ha portato al sinistro in cui si sono scontrate tre vetture: una che procedeva in direzione Madonna del Cuore e le altre due in fase di svolta. Ad avere la peggio il pedone.rimasto coinvolto poi soccorso dal personale medico del 118 intervenuto. Sul posto anche polizia loxale del Comune di Rieti, polizia stradale e vigili del fuoco. Lunghe code e rallentamenti lungo viale Maraini a causa delle operazioni di soccorso e dei successivi rilievi metrici e fotografici.