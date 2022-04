Rieti, finiscono in una scarpata con il quad: due feriti

RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Posta sono intervenuti per il soccorso di due quaddisti, sbalzati dal quadriciclo fuoristrada sul quale viaggiavano in località Colle Orticara a quota 1400 metri, rimanendo poi bloccati in un’area particolarmente impervia.

Mentre procedevano il quad si è capovolto finendo poi ai piedi di una ripida scarpata. I due quaddisti, rimasti lievemente feriti, hanno lanciato l’allarme e sono stati poi individuati dai vigili del fuoco grazie all’impiego di strumentazioni Gps in dotazione per la geolocalizzazione. Una volta soccorsi sono stati recuperati e accompagnati fino al punto dove erano in attesa i sanitari del 118 di Amatrice che li hanno poi presi in carico. Dai primi momenti, sul luogo del sinistro, anche i carabinieri di Cittaducale per le verifiche di competenza.