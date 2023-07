Frontale scooter-auto, due feriti

RIETI - Incidente stradale nella notte tra uno motociclo e un veicolo in via Martiri delle Fosse Reatine nel quartiere di Quattrostrade. Erano circa le 22 quando è avvenuto il sinistro stradale tra uno scooter ed un’autovettura Fiat 500, entrambi i mezzi guidati da due giovani uno di 37 anni l’altro di 19. Sul posto carabinieri e due ambulanze del 118. Da chiarire la dinamica del sinistro che ha portato lo scooter – che procedeva in direzione Cantalice, a scontrarsi frontalmente con l’automezzo che procedeva nella direzione di marcia opposta. I due conducenti non hanno riportato gravi conseguenze ma sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Rieti.