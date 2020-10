Rieti, scontro fra due auto a incrocio: due feriti al de Lellis, illesi due bambini piccoli

RIETI - Grave incidente stradale tra due autovetture lungo la Strada regionale 578 Salto-Cicolana, appena fuori dall'abitato cittadino, in prossimità del primo incrocio stradale. Quattro i feriti tra cui due bambini piccoli fortunatamente usciti solo con escoriazioni dal violento impatto.

In fase di accertamento la dinamica incidentale che ha portato in rotta di collisione una Fiat Panda e una Bmw station wagon. Una corsia invasa o una mancata precedenza nelle manovre di ingresso o di uscita dall'incrocio le probabili cause alla base del sinistro che poteva avere conseguenze ben più gravi. Sul posto polizia stradale, tre unità mobili dell'Ares 118 e due mezzi dei vigili del fuoco di Rieti.

Per estrarre i tre occupanti presenti all'interno della Fiat - centrata lateralmente e con l'abitacolo deformato - i pompieri reatini sono dovuti ricorrere all'utilizzo di arnesi da taglio. I feriti, sotto shock, sono stati immediatamente soccorsi e medicati sul posto prima di essere trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale de Lellis di Rieti.

La strada è rimasta temporaneamente bloccata durante le operazioni di soccorso e poi disposto il senso unico alternato.

