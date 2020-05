RIETI - Schianto poco prima dell’alba tra due veicoli lungo la Strada 79 Ternana, nel territorio del Comune di Rivodutri. Tre i giovani feriti, non in gravi condizioni. L’impatto è avvenuto circa alle 3.30 del mattino in un tratto in curva all’altezza dell’incrocio stradale tra la Ternana e via Torretta con il coinvolgimento di una Fiat Punto e una Mitsubishi.



Al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi le cause del sinistro che ha visto un veicolo impattare contro la fiancata laterale dell’altro. Da ricostruire ancora l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità. Nonostante la violenza dello scontro i giovani coinvolti – tutti poco più che ventenni – non hanno riportato gravi conseguenze pur dovendo ricorrere alle cure dei sanitari del 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA