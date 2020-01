Rieti, scontro tra auto e scooter, due feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 8 lungo la rotatoria di via Palmiro Togliatti in prossimità dell'uscita per il Polo didattico e i presidi Asl di Rieti. Ancora da accertare le cause del sinistro che hanno coinvolto uno scooter e un'autovettura. Nell'impatto sono rimaste ferite lievemente due persone poi soccorse da un equipaggio medico-sanitario del 118.Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Le operazione di soccorso hanno reso necessaria la chiusura della tratto stradale in direzione Rieti con conseguente deviazione del traffico veicolare piuttosto consistente in quel momento causando disagi e rallentamenti alla circolazione stradale.I rilievi per l'accertamento della dinamica incidentale sono stati effettuati dal personale di polizia locale del Comune di Rieti e sarebbero tutt'ora in corso. Da poco è stata riaperta la strada con la regolarizzazione del flusso veicolare.