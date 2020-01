Rieti, schianto nella notte, giovane ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Schianto nella notte in viale Fassini. Auto finisce contro un albero e il conducente in ospedale. Erano da poco trascorse le 22 quando un'utilitaria, una Fiat 500, è entrata in collisione con un'alberatura presente a bordo strada in viale Fassini all'altezza del campo sportivo da rugby. Una disattenzione o l'asfalto reso viscido dal ghiaccio le probabili cause all'origine del sinistro.Nell'impatto contro l'albero è rimasto ferito il conducente del mezzo, unico occupante, una 20enne reatina. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Rieti, un'ambulanza del 118 e personale dei vigili del fuoco impegnati nella messa in sicurezza del veicolo incidentati successivamente rimosso dal carroattrezzi. Per le operazioni di soccorso si è reso necessario io restringimento della carreggiata senza particolari difficoltà o rallentamenti per il traffico veicolare.