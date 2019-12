Rieti, incidente in via Tancia, due feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una precedenza non rispettata o l'asfalto reso viscido dalla pioggia probabilmente le concause che questa mattina hanno provocato un incidente stradale in via Tancia all'altezza dell'ingresso degli uffici del deposito dell'Asm di Rieti. Due utilitarie sono entrate in collisione frontalmente con un impatto abbastanza violento il cui fragore ha richiamato numerose persone fuori dagli uffici e dalle attività commerciali delle vicinanze.Due - da quanto appreso - le persone rimaste ferite che sono dovute ricorrere alle cure medico-sanitarie del 118 il cui personale è intervenuto sul posto trasportando i feriti in ospedale di cui uno avrebbe riportato conseguenze più severe. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Rieti che hanno messo in sicurezza i veicoli coordinando le operazioni di soccorso unitamente a carabinieri e personale della Polizia municipale. I vigili urbani hanno poi effettuato i rilievi metrici e fotografici per la ricostruzione della dinamica incidentale e l'accertamento delle responsabilità.La strada è stata subito chiusa al traffico veicolare (sia in direzione Rieti che in uscita) che ha subito, non senza disagi, deviazioni attraverso arterie interne, principalmente in via Cottanello verso il Lungo Velino Don Giovanni Olivieri, via Fratelli Sebastiani e via Greccio. La strada rimarrà chiusa fino alla rimozione dei veicoli incidentati.