Rieti, incidente in via Ricci, tre feriti

RIETI - Incidente stradale in via Angelo Maria Ricci nei pressi del distributore Q8. Secondo quanto appreso le persone ferite sarebbero tre. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro e le vetture coinvolte. Sul posto - poco oltre il ristorante la Palazzina - sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico-sanitario del 118. Le condizioni delle persone coinvolte non sarebbero comunque gravi. Momentanei disagi e rallentamenti per il traffico veicolare locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA