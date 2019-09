Rieti, scontro auto-furgone: 5 feriti

Ultimo aggiornamento: 19:28

RIETI - Incidente stradale con 5 feriti sulla sp 48 Finocchieto, oggi pomeriggio, martedì 24 settembre, intorno alle 18 all'altezza del comune di Roccantica, vicino al bivio per lo Spineto. I mezzi coinvolti, un furgone e una Volkswagen Golf che si sono scontrati frontalmente all'uscita di una curva. Sulla Golf viaggiava una famiglia di Casperia.Fortunatamente nessun ferito grave ma per le contusioni riportate nello scontro, gli occupanti la Golf sono dovuti ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso dell'ospedale De Lellis di Rieti, così come l'autista del furgone. Sul posto i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.Inoltre le ambulanze del 118 e due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e il traffico ha subito forti rallentamenti con le auto deviate su percorsi alternativi.