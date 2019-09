RIETI - E' di un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 16 settembre, sulla Strada regionale 657 "Sabina" nella parte di territorio ricadente nel comune di Collevecchio.



Un furgone e una autovettura si sono scontrati all'altezza di Casa Cantoniera di Collevecchio e nell'impatto ad avere la peggio il conducente dell'auto per il quale è stato disposto il trasporto in eliambulanza al nosocomio romano Agostino Gemelli. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Poggio Mirteto intervenuti per i rilievi.



Sul posto anche la Protezione civile di Collevecchio, l'ambulanza del 118 della Croce Verde di Collevecchio e i vigili del fuoco. La strada è rimasta bloccata per oltre un'ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA