Ultimo aggiornamento: 18:56

RIETI - Grave incidente stradale con due giovani reatini, 22 e 21 anni, rimasti feriti lungo la strada provinciale Rieti-Terni, poco dopo l'abitato di Pie' di Moggio in prossimità di una semicurva.Ancora da accertare le cause del sinistro ma secondo una sommaria ricostruzione della dinamica incidentale una Fiat 600 di colore blù, con a bordo i due giovani, un ragazzo (S.A,) e una ragazza (V.T.), e che procedeva in direzione Rieti, avrebbe completamente invaso la corsia di marcia opposta andandosi a scontrare semifrontalmente contro un camper, condotto da un uomo di Cittaducale che aveva al proprio fianco la moglie, che sopraggiungeva in quel momento nella direzione opposta e stava accingendosi ad affrontare un tratto curvilineo della Provinciale Rieti-Terni.Violentissimo l'impatto: l'uomo alla guida ha riportato gravi ferite alla testa e al volto così come il passeggero. Sul posto sono intervenuti, per competenza territoriale, i vigili del fuoco di Terni e personale della Polizia locale che ha effettuato i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Il primo soccorso sanitario è stato effettuato dai pompieri e successivamente dai sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze.Per estrarre i corpi dalle lamiere contorte dell'autoveicolo e agevolare le manovre del personale medico-sanitario i vigili del fuoco sono dovuti ricorrere all'utilizzo di arnesi da taglio e divaricatori. Il ragazzo, con fratture agli arti inferiori, è stato trasportato all'ospedale di Terni, mentre la ragazza al de Lellis di Rieti.Sotto shock i due civitesi a bordo del camper rimasti praticamente illesi, ma la donna è stata portata al Santa Maria di Terni visto lo stato di shock. Il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi marcia deviando la viabilità verso percorsi alternativi in direzione Marmore da una parte e Rieti dall'altra.