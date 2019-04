© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Schianto nella notte lungo la superstrada Rieti-Terni tra due autovetture all'altezza della stazione di servizio Q8, poco dopo il bivio per Contigliano.Da chiarire la dinamica del sinistro che ha portato i due mezzi - una Bmw e una Renault Captur - a scontrarsi per poi finire la loro corsa contro il guardrail, dalla parte opposta al loro senso di marcia. Le due autovetture procedevano entrambe in direzione Terni una dietro l'altra quando, per cause in corso di accertamenti, un mezzo ha sbandato per poi venire travolto lateralmente dall'auto che sopraggiungeva da dietro.Violento l'impatto in cui sono rimaste coinvolte due persone, un 58enne e un 50enne reatino che è dovuto ricorrere alle cure mediche. Sul posto il personale del 118, vigili del fuoco e carabinieri che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.