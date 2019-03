Rieti, tamponamento in via Ricci, tre feriti

RIETI - Tamponamento in via Angelo Maria Ricci tra due autovetture: in tre in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro sul quale sono un corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Il tamponamento ha coinvolto una Mercedes e una Ford. Tutti gli occupanti sono stati trasportati in ospedale a bordo di un'ambulanza senza gravi conseguenze per nessuno. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti che hanno messo in sicurezza i mezzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA