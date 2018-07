Incidente sulla Salaria all'altezza del passaggio a livello ferroviario: persone ferite

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti in tarda mattinata di oggi a causa di un incidente stradale accorso lungo via Salaria, nell'abitato reatino, all'altezza del passaggio a livello ferroviario.



Presenti sul luogo i Carabinieri della locale stazione e la Polizia Stradale per i rilievi del caso mentre i sanitari del 118 si sono occupati delle condizioni degli occupanti delle due autovetture incidentate.

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:52



