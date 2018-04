Rieti, incidente all'alba, due feriti

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti sono dovuti intervenire nelle prime ore di questa mattina nel Comune di Greccio e precisamente in Via Limiti Nord, nella Frazione di Limiti di Greccio, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura con a bordo due persone. Giunti in posto i Pompieri Sabini si sono messi subito all'opera ed insieme ai sanitari del 118, arrivati oltre che con una autombulanza anche con una auto medica al seguito, hanno portato soccorso alle due persone, un uomo e una donna, i Vigili del Fuoco mettendo in sicurezza l'auto incidentata e il personale medico soccorrendo il ferito piu' grave che subito dopo è stato trasportato al nosocomio provinciale reatino per le cure del caso.

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:32



