Rieti, auto si ribalta, donna ferita

RIETI - I vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti ieri sera alle 21.44 nella località di Torrette, nel Comune Mirtense, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una autovettura privata con a bordo una signora di mezza età. Giunti perentoriamente in posto i pompieri sabini hanno messo da subito in sicurezza l'autovettura che si era nella sua corsa cappottata finendo al centro carreggiata stradale, e insieme ai sanitari del 118 soccorso la sfortunata conducente che successivamente veniva trasportata al de Lellis per le cure del caso.

Martedì 10 Aprile 2018



