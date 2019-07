© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sbanda, si ribalta e finisce fuori strada. Rocambolesco incidente stradale nella notte lungo via Chiesa Nuova prima di Terria. Una donna - Y.G. di 37 anni - ha perso il controllo del proprio autoveicolo, una Peugeot Partner, per poi finire fuori strada in una leggera scarpata rovesciandosi su di un fianco. La donna non ha riportato gravi conseguenze dal sinistro ed è stata immediatamente soccorsa dal marito che viaggiava dietro di lei a bordo di un'altra autovettura ma è rimasta all'interno dell'abitacolo senza riuscire a portarsi fuori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rieti e il 118 che hanno estratto la 37enne dal veicolo poi trasportata in ambulanza presso l'ospedale reatino San Camillo de Lellis. Il personale dell'Arma dei carabinieri è poi intervenuto sul posto per effettuare i rilievi di rito e gestire la sicurezza della viabilità. Il traffico è rimasto momentaneamente bloccato per poi essere ripristinato con senso unico alternato.