RIETI - Incidente in via Marco Curio Dentato tra una moto e un'auto: due feriti, tra cui una donna in modo grave.



L'incidente è avvenuto nella strada di Micioccoli. Sul posto, vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Feriti i due centauri, con una donna trasportata in codice rosso all'ospedale de Lellis. Disagi alla circolazione a Quattro Strade, con la strada chiusa per i soccorsi e i rilievi.

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:26



