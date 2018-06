di E.F.

RIETI - Pedalava ubriaca controsenso su una bicicletta senza freni e priva di luci nel centro cittadino per poi finire contro una vettura in sosta. Nei guai una giovane extracomunitaria rimasta anche ferita nell’impatto tanto da dover essere soccorsa in ambulanza e trasportata in ospedale senza gravi conseguenze. Presente alla vicenda anche il sindaco Antonio Cicchetti. Erano da poco passate le 21 di giovedì quando ecco sbucare in via Cintia la giovane contromano, a una velocità un po’ sostenuta sulla discesa del cinema Moderno. La donna ha perso il controllo delle due ruote piombando su un’Opel Corsa parcheggiata e danneggiandola in più punti mentre lei è finita rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e pubblico soccorso della Squadra volante per gli accertamenti, quindi i colleghi della Polizia stradale per i rilievi. La donna è stata sottoposta ad alcol test. Tutto sotto gli occhi del primo cittadino in un momento quanto mai caldo sulla situazione immigrati a Rieti.

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30



