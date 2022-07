L'auto si sfrena e travolge giovane donna, ricoverata in codice rosso al de Lellis

RIETI - Gravissimo incidente a Vacone Sabino. L'auto si sfrena e travolge una giovane donna. Una drammatica fatalità, un istante e nulla da fare per la proprietaria dell'auto finita schiacciata contro la ringhiera sotto il peso dell'auto. La donna aveva parcheggiato il proprio veicolo quando improvvisamente si è sfrenato prendendo velocità. La ragazza non ha potuto evitare l'impatto ed è finita contrastata tra una ringhiera e il mezzo riportando un trauma toracico da schiacciamento, diverse fratture e lesioni. La donna immediatamente soccorsa da 118 e pompieri è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale de Lellis di Rieti.