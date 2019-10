RIETI - Incidente a Rieti tra due auto, momenti di apprensione per una delle persone coinvolte, una donna in dolce attesa, ma per fortuna l'allarme è rientrato.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 all'incrocio tra via Pietro Boschi e via Molino della Salce. Sul posto, ambulanza del 118 e automedica, ma per fortuna tutto si è risolto al meglio. Disagi solo per la circolazione nell'area. © RIPRODUZIONE RISERVATA