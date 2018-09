di E.F.

RIETI - Viene travolta dall'auto che si sfrena: ferita una donna. Ha riportato la frattura del polso, una ferita al volto e lesioni varie una donna che a Mozza, frazione del comune di Castel Sant'Angelo, è rimasta vittima del suo stesso veicolo.

La donna, S.G. di 53 anni, aveva parcheggiato la propria auto in una strada piuttosto ripida. Appena scesa però e con lo sportello ancora aperto il mezzo - forse per un guasto meccanico del freno a mano o una disattenzione nella trazione della leva - si è messo in marcia prendendo velocità e andando a travolgere la donna caduta violentemente a terra sull'asfalto senza riuscire ad evitare l'impatto con lo sportello. Il veicolo ha poi proseguito la sua corsa finendo contro due box esterni per l'alloggiamento dei contatori Enel a bordo strada abbattendoli. Sul posto è immediatamente intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso la vittima trasportandola poi al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo de Lellis. Sul posto anche i tecnici incaricati Enel per le riparazioni dei due vani contatori.

