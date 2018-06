di Giacomo Cavoli

RIETI - Intervento dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri questa sera, all'inizio di via Cintia, per un'auto finita contro una delle colonne del porticato presente ad inizio della strada. Alla guida dell'auto, una donna di 44 anni, trasportata al de Lellis con lievi escoriazioni e un leggero stato di shock.



Ancora da definire le cause dell'incidente ma a causare l'impatto dell'auto contro la colonna potrebbe essere stata la presenza del manto stradale dissestato, unita alla piccola ruota di scorta montata dell'automobile e forse la velocità del veicolo.

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:56



