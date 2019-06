© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- Rocambolesco incidente stradale a Magliano Sabina lungo l'A1 al km 501 con un'autovettura che ha capottato più volte coinvolgendo un Tir e un altro veicolo di passaggio in quel momento. Miracolosamente la donna alla guida dell'auto impazzita non ha riportato gravi conseguenze, solo lievi ferite ed escoriazioni . Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto. La donna - per cause ancora in fase di accertamento all'esito dei rilievi stradali - ha improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo che, dopo aver sbandato, si è ribaltato più volte lungo la corsia perdendo le ruote, alcune parti meccaniche e olio che hanno invaso la sede stradale causando così arresti e rallentamenti di altri automezzi in transito, in particolare un Tir e una utilitaria. Un sinistro che - considerata la dinamica - poteva avere conseguenze ben più gravi. La corsia nord è stata immediatamente chiusa al traffico veicolare per evitare rischi alla circolazione, permettere la pulizia della sede stradale e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.