Rieti, incidente sulla Tancia: una donna ferita

RIETI - Donna rimasta ferita in un incidente stradale lungo la Strada provinciale Tancia poco oltre l'abitato di Piani di Sant'Elia, frazione del Comune di Rieti. Secondo fonti mediche avrebbe riportato un lieve trauma cranico a seguito di un tamponamento tra due autoveicoli forse causato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta abbondantemente in giornata. Ma sulle cause all'origine del sinistro sta effettuando accertamenti la Polizia stradale della Questura di Rieti intervenuta sul posto per i rilievi metrici e fotografici. La donna ferita alla testa è stata poi trasportata a bordo di un'ambulanza del 118 presso l'ospedale Di Rieti. Temporanei rallentamenti per la locale viabilità anche per via del sinistro che ha richiamato l'attenzione dei residenti della zona.

