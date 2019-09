RIETI - Erano da poco passate le 20 di questa sera, 17 settembre, quando per cause ancora in via di accertamente un'auto con a bordo una donna è uscita fuori strada. Il luogo dell'incidente è la strada che da Vazia porta a Cantalice. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. La donna è stata trasportata al de Lellis, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA