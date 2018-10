Rieti, auto si ribalta, donna ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tanto spavento questa mattina per una donna che a bordo della sua auto percorreva via Torrette, tra Quattro Strade e Cantalice.A causa dell’asfalto bagnato e forse anche di una velocità sostenuta, la donna ha perso il controllo della vettura, che si è cappottata.Osservando la scena gli automobilisti giunti subito dopo hanno temuto il peggio.«Pioveva molto stamattina” racconta un ragazzo, tra i primi a giungere, intorno alle 10, sul luogo dell’incidente. «Quando sono arrivato i soccorsi erano già stati chiamati. Ma la donna, anziana, era ancora nella sua vettura sottosopra. Mi sono accertato che stesse bene, è stata lei a chiedermi di aiutarla ad uscire. Era solo impaurita. Allora ho aperto il cofano e le ho teso la mano. È venuta fuori facilmente, poi, in attesa dell’ambulanza, si è riparata nell’auto di una donna che si è prodigata negli aiuti».Il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco e sanitari 118.