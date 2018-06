Rieti, indicente in via Matteotti, donna ferita

RIETI - Incidente in via Matteotti al Borgo. Collisione tra due auto all'incrocio con via Massimo Rinaldi intorno alle 18. Tanta paura per gli occupanti dei due veicoli. La donna alla guida della Fiat 500 è uscita da sola dall'abitacolo riportando lievi ferite ed è stata trasportata al de Lellis per accertamenti, mentre nessuna ferita per l'anziano che guidava la Lancia Ypsilon. Intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

