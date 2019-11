RIETI - Dopo l'incidente mortale di sabato, in cui ha perso la vita Tonino D'Attilio, i cittadini hanno deciso di dare vita a una raccolta firme per chiedere interventi di messa in sicurezza nei tratti urbani.

Oggi intanto l'esame autoptico sulla vittima mentre gli altri due feriti restano ricoverati a Roma.



