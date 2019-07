RIETI - Ennesimo incidente di questa domenica: interviene l'eliambulanza, il paziente, ferito, trasportato a Roma, ma non è in pericolo di vita.

E' successo lungo la strada provinciale Finocchieto, in località Querceto, nel territorio comunale di Casperia.

L'uomo, di 58 anni di Casperia, è finito fuori strada con la sua Saab, ribaltandosi in un campo. Sul posto 118, carabinieri, vigili del fuoco e eliambulanza che ha trasportato il ferito al Gemelli di Roma, ma non in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA