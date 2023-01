Cittaducale, cade dalla scala mentre è in visita al cimitero: grave un uomo in eliambulanza a Roma

RIETI - Grave un uomo di 52 anni a seguito della caduta da una scala. Soccorso dal 118 è stato poi trasportato d'urgenza in eliambulanza presso il policlinico Gemelli di Roma. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto all'interno del cimitero di Micciani, piccola frazione del Comune di Cittaducale. La visita al cimitero per porgere un fiore ai propri cari - probabilmente posti nei loculi più in alto e quindi raggiungibili soltanto per mezzo di una scala - è costata una brutta e violenta caduta al visitatore che, scivolando, è caduto a terra battendo schiena e nuca. Dopo un primo soccorso prestato dai sanitari del 118 di Rieti a causa della gravità dell'impatto al suolo, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Nelle immediate vicinanze è quindi atterrato l'elicottero Pegaso 118 che ha trasportato il civitese nel nosocomio romano.