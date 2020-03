RIETI - Incidente stradale nel territorio del Comune di Contigliano poco prima dell'abitato, in via Fontecerro. Un'autovettura in transito in direzione Rieti è uscita fuori strada urtando contro il guardrail per poi finire al centro della sede stradale. Illesa la conducente, una giovane 24enne reatina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rieti insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile di Rieti e un equipaggio del 118.



Da accertare le cause del sinistro ora al vaglio dei militari dell'Arma che hanno effettuato rilievi fotografici, metrici e triangilazioni. Nell'incidente non sono state coinvolte altre autovetture. © RIPRODUZIONE RISERVATA