RIETI - Incidente stradale in via Cipriani a Contigliano. Il conducente di un'utilitaria ha improvvisamente perso il controllo del mezzo schiantandosi contro in palo della pubblica illuminazione. Nonostante la violenza dell'impatto il conducente é uscito praticamente illeso. Il palo della luce è stato completamente divelto tanto da rendere necessario l'intervento dei tecnici Enel per il ripristino e la riparazione del lampione. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Rieti, carabinieri e 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA