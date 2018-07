RIETI - Violento impatto tra una moto da strada e un ciclista lungo via Salaria per L'Aquila all'altezza dell'abitato di Vasche nel comune di Castel Sant'Angelo in un tratto rettilineo.



Il centauro che procedeva in direzione Rieti quando ha centrato un anziano in sella alla sua bicicletta che stava svoltando in via dei Laghi verso il lago di Paterno. L'alta velocità della moto ha sbalzato lontano l'uomo che ha riportato trauma alla testa e lesioni a causa dell'urto. La gravità del quadro clinico ha reso necessario l'intervento sul posto dell'eliambulanza del 118 che ha trasportato l'anziano al Policlinico Gemelli di Roma.



Coinvolta anche un'auto, tre i feriti complessivi.

Domenica 8 Luglio 2018



