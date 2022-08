Incidente sulla Salaria, due feriti

RIETI - Incidente stradale lungo la Salaria per Ascoli poco prima dell'abitato di Borgovelino. Due autovetture si sono scontrate lateralmente in prossimità dell'incrocio per Colle Rinaldo. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del sinistro per l'accertamento della dinamica incidentale. L'Alfa Romeo è finita a lato della sede stradale mentre l'altro veicolo nelle vicinanze dell'incrocio. Due le persone rimaste ferite. Traffico a rilento in prossimità dell'area coinvolta.