Incidente nella notte: auto taglia la rotatoria e si schianta contro guardarail, conducente illeso

RIETI - Schianto in piena notte all'interno della nuova rotatoria di Villa Reatina. Un incidente autonomo in cui è stato coinvolto il solo conducente del veicolo che non ha riportato conseguenze a seguito del violento impatto contro il guardrail che ha contenuto e arrestato la corsa del veicolo. Ancora da accertare le cause del sinistro verificatosi verso le 4 del mattino. L'uomo ha perso il controllo del mezzo che ha tagliato la rotatoria per poi impattare frontalmente contro il guardrail. Sul posto per effettuare rilievi ed accertamenti una pattuglia dei carabinieri.