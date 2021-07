Doppio incidente nella mattinata, alla rotatoria di Campomoro e sulla Salaria al bivio per Cittaducale

Domenica 25 Luglio 2021, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 15:01

RIETI - Incidenti in mattinata a Rieti e in via Salaria per Ascoli. In città ancora un sinistro alla rotatoria di Campomoro dove, probabilmente a causa di una precedenza non rispettata, due autovetture si sono scontrate senza nessuna grave conseguenza per i conducenti.

Lungo la Salaria per Ascoli poco prima del bivio per Cittaducale due veicoli, una jeep e un'utilitaria, si sono scontrate all'altezza di una piccola stradina laterale da dove uno dei due mezzi stava immettendosi nella Salaria. Un impatto che, al di là dei danni ai veicoli, non ha causato gravi conseguenze ai conducenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cittaducale per i rilievi metrici e fotografici del sinistro. Traffico a rilento lungo la Consolare per il tempo necessario ai rilievi e ai soccorsi.