Rieti, tampona i carabinieri, militare ferito

RIETI - Incidente ieri mattina, lunedì 26 agosto, sulla Sr Sabina, nei pressi di Forano con un 85enne di Selci e un carabiniere finiti in Ospedale. Una pattuglia dei carabinieri di Stimigliano si era fermata per aiutare un automobilista di una Opel in panne. L'anziano è sopraggiunto a bordo di una Panda e per cause in corso di accertamento è prima andato a sbattere contro l'Opel e poi è carambolato centrando in pieno l'auto dei carabinieri.



