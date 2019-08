RIETI - Spettacolare tamponamento lungo la strada statale Salto-Cicolana tra 5 autovetture in direzioni Rieti. Erano da poco trascorse le 19 quando all'altezza del km 15,700 - prima del bivio per Borgo San Pietro - si è verificato un maxitamponamento che ha coinvolto, a catena, ben 5 autoveicoli senza fortunatamente causare gravi conseguenze nè feriti. Illesi tutti i conducenti. Solo danni più o meno rilevanti ai mezzi tra cui una Fiat 500 di colore bianco e una Mercedes Classe A. Sul posto i carabinieri del locale comando stazione per i rilievi del caso e gli accertamenti delle responsabilità del tamponamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA