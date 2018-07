RIETI - Incidente per un autobus di Asm che è finito su tre auto in sosta e un palo a Porta d'Arce.



Da prime informazioni, l'autista del bus, linea 134, potrebbe avere avuto un malore ed è stato trasportato all'ospedale per accertamenti. Ferita, in modo lieve, una donna a bordo.

Sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, il comandante della Polizia municipale Belli.

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA